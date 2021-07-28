هل التواجد في الجهة الحكومية إلزامي للاستفادة من «مصر الرقمية»؟

يدور في أذهان الكثيرين ممن يترددون على بوابة مصر الرقمية للحصول على خدماتها إلكترونيا، سؤالا حول إلزامية وجودهم في الجهة الحكومية لتلقي الخدمة من بوابة مصر الرقمية.

وأجابت بوابة مصر الرقمية على هذا السؤال، موضحة أن هناك خدمات تتطلب التواجد في الجهة الحكومية، وخدمات أخرى لا تتطلب ذلك، حيث يتم إنهاء الخدمة من على الموقع الرسمي للبوابة فقط.

هل يجب تواجدي في الجهة الحكومية لطلب الخدمة؟

قالت بوابة مصر الرقمية: «إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك أو وجودك الشخصي فيجب عليك التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام طلبك، مثل خدمة إصدار توكيل، يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات».

وأكدت بوابة مصر الرقمية على أنه يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجودك أم لا، من خلال الضغط على «الشروط والأحكام» قبل البدء في طلب الخدمة التي تبحث عنها.

وبالنسبة لطريقة الوصول للخدمات، أكدت بوابة مصر الرقمية على أن هناك طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهي كالتالي: «البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائما على اليسار أعلى الموقع، كما أنه يوجد خدمات مقترحة في الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها بناءً على استخدام للموقع»، وتضيف بوابة مصر الرقمية: «إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة».

كم يُستغرق من الوقت لاستكمال الخدمات؟

قد تختلف الخدمة عن غيرها ولكن يتم توضيح الوقت في خلال نهاية الخطوات لكل خدمة. يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

ما هي المستندات المطلوبة عادةً لتلقي الخدمة من بوابة مصر الرقمية؟

وقالت بوابة مصر الرقمية، إن الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدفها، ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها، مضيفة: «يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية أم لا، من خلال الضغط على (الشروط والأحكام) قبل البدء في طلب الخدمة».

وتتكون بوابة مصر الرقمية من موقع وتطبيق هاتفي لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين المصريين.

وتعتبر وزارة الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تطوير وتشغيل البوابة بالتعاون مع جهات مختصة بالخدمات تطور وتشغل البوابة، تحت إشراف الرقابة الإدارية.