«بنتلي» تنتج أول عجلة «22 بوصة» من ألياف الكربون لسيارة «بنتايجا»

أعلنت شركة «بنتلي موتور» عن عجلة جديدة مكونة من ألياف الكربون تم تطويرها خصيصًا لسيارة «بنتايجا»، حيث من المقرر أن تكون العجلة الكربونية مقاس 22 بوصة والمصممة من قبل متخصصين مشهورين، وتعد أكبر عجلة كربونية يتمّ إنتاجها في العالم وتقدم مجموعة واسعة من الفوائد والتحسينات.

وخضعت عجلة الكربون الجديدة لمعايير صارمة، وهي أول عجلة كربونية يتمّ إنتاجها على الإطلاق لاجتياز جميع الاختبارات، حيث خضعت الحافة المطورة حديثًا لأكثر الاختبارات صرامة للعجلات غير المعدنية بما في ذلك اختبار الإجهاد ثنائي المحور واختبار الصدمات الشعاعية والجانبية لمحاكاة الحفر والأحجار المرصوفة بالحصى والضغط الزائد للإطارات إضافة إلى اختبارات عزم الدوران المفرطة التي تتجاوز الحدود المسموح بها.

وأظهر أحد أقسى اختبارات «اختبار التأثير»، كيف أن حافة الكربون آمنة للغاية بالإضافة إلى فوائد الأداءن وبعد تأثير شديد من شأنه أن يؤدي إلى تكسير أو تحطيم عجلة من الألومنيوم، ما يتسبب في انهيار الإطار بشكل متفجر، تسمح حافة ألياف الكربون بانكماش الإطار بشكل بطيء بفضل الطبقات الذكية من نسج الألياف، ما يسمح للسيارة بالتوقف بشكل آمن ومحكم.

وتتيح ألياف الكربون توفيرًا كبيرًا للوزن بالإضافة إلى مزايا إضافية تتمثل في زيادة القوة والصلابة، ما يؤدي إلى عدد من الفوائد الأساسية أبرزها:

- زيادة الأمان: عندما تتلقى الحافة تأثيرًا عاليًا، فإن النسج يتفكك تاركًا الفتحات للسماح بفقدان تدريجي للهواء بدلاً من الانكماش الفوري مثل حافة الألومنيوم.

- زيادة سرعة التوجيه: حيث توفير الوزن البالغ 6 كيلوجرامات والصلابة العالية التي توفرها خصائص ألياف الكربون تعني منصة توجيه أكثر ثباتًا.

تُعد العجلة الكربونية الجديدة مقاس 22 بوصة مكملاً مثالياً لمنتجات ألياف الكربون الحالية لدى بنتلي، وستكون العجلة الجديدة متاحة للطلب في أواخر عام 2021.