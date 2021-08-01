أعلنت مديرية الصحة في محافظة أسيوط، بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبوتيج النموذجي، وذلط بعد تخصيصها كمستشفى عزل لعلاج مرضى كورونا، مشيرة إلى أنه نظرًا لنقص عدد مرضى كورونا بالمستشفى سيتم تشغيل العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة، وتشغيل باقي خدمات المستشفى تدريجيًا.

وأوضح الدكتور حسين الدوغري، مدير مستشفى أبوتيج النموذجي، تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة لمعاينة مستشفى أبوتيج النموذجي لمعاينة الممر الآمن الواصل إلى وحدة الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن اللجنة أكدت أن عينة المياه التي أُخذت مطابقة للمواصفات، وتم الوقوف على جميع المشكلات والتوصل لحلها، وفي انتظار الافتتاح الكلي لمستشفى ابوتيج النموذجي وتشغيل العيادات الخارجية لخدمة أهالى مركز أبوتيج وتخفيف المعاناة عنهم.

وأشار إلى أنه بناءً على قرار اللجنة، فإن المستشفى بدأت أمس السبت في استقبال مرضى الغسيل الكلوي بطاقة استيعابية تصل إلى 42 مريضًا فى الفترة الواحدة، منوهًا بأن جميع الماكينات من أحدث الأجهزة.

وذكر «الدوغري»، أنه تم تخصيص بطاقات للمرضى لدخول للمستشفى لمنع دخول أي شخص غير مرضى الغسيل الكلوي.

ووجه مدير مستشفى أبوتيج النموذجي الشكر لعضو مجلس النواب علاء خيرالله، لدوره البارز في تشغيل الوحدة، موضحًا أنه بذل محاولات جادة في الوزارة ومجهودات متتالية في تشغيل وحدة الغسيل الكلوي لرفع المعاناة عن مرضى الفشل الكلوي، والذين كانوا يضطرون للذهاب إلى وحدات الغسيل البديلة منذ هدم المستشفى القديم في عام 2016، وعقب الانتهاء من المبنى الجديد تم تخصيص المستشفى كمستشفى عزل لعلاج مرضى كورونا.