ارتفاع أسعار الأسمنت 50 جنيها للطن فى الأسواق
شعبة البناء: الزيادة «غير مبررة» وتعد الرابعة خلال شهرين
كتب:
جهاد الطويل
10:46 ص | الأحد 01 أغسطس 2021
أسعار الاسمنت
ارتفع سعر الأسمنت اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، بقيمة 50 جنيها للطن، «عقب 3 ارتفاعات متتالية»، وذلك بإعلان الشركات للأسعار الأسبوعية.
وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء فى تصريح مقتضب لـ«الوطن»: إن ارتفاع أسعار الأسمنت متوقع، وأن تلك الزيادة تعد الرابعة خلال شهرين، واصفا تلك الزيادة بـ«غير المبررة».
وكانت شركات الأسمنت ثبتت الأسعار للمستهلك، عند 1050-1450 جنيها للطن منتصف الشهر الماضى، فيما ترصد «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأحد 1 أغسطس على النحو التالي:
أسعار الأسمنت المسلح
- يباع الطن بـ920 جنيهًا بالشركة القومية للأسمنت، وهي الأعلى سعرا للبيع.
ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 875 جنيهًا.
- أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 865 جنيهًا للطن.
- المعلم يباع الطن بسعر 870 جنيهًا.
- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر875 جنيهًا.
- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 880 جنيهًا.
- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 905 جنيهات.
- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 930 جنيهًا.
أسعار الأسمنت المخلوط
- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 725 جنيهًا.
- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر 730 جنيهًا.
- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.
- أسمنت السويدى يباع بسعر 758 جنيهًا.
أسعار الأسمنت الأبيض
- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.
- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.
- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.
- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.
أسعار الأسمنت المقاوم
- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 910 جنيهات.
- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.
- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 959 جنيهًا.
أسعار الجبس
بينما استقرت أسعار الجبس، اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 بنحو:
- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.
- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.
- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.
- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.
- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.
- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.