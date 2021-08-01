ارتفاع أسعار الأسمنت 50 جنيها للطن فى الأسواق

ارتفع سعر الأسمنت اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، بقيمة 50 جنيها للطن، «عقب 3 ارتفاعات متتالية»، وذلك بإعلان الشركات للأسعار الأسبوعية.

وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء فى تصريح مقتضب لـ«الوطن»: إن ارتفاع أسعار الأسمنت متوقع، وأن تلك الزيادة تعد الرابعة خلال شهرين، واصفا تلك الزيادة بـ«غير المبررة».

وكانت شركات الأسمنت ثبتت الأسعار للمستهلك، عند 1050-1450 جنيها للطن منتصف الشهر الماضى، فيما ترصد «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأحد 1 أغسطس على النحو التالي:

أسعار الأسمنت المسلح

- يباع الطن بـ920 جنيهًا بالشركة القومية للأسمنت، وهي الأعلى سعرا للبيع.

ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 875 جنيهًا.

- أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 865 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 870 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر875 جنيهًا.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 880 جنيهًا.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 905 جنيهات.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 930 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 725 جنيهًا.

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر 730 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

- أسمنت السويدى يباع بسعر 758 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 910 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 959 جنيهًا.

أسعار الجبس

بينما استقرت أسعار الجبس، اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 بنحو:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.