السلع المدعومة على بطاقات التموين.. 4 لترات زيت و2 كيلو أرز لكل واحدة

حددت هيئة السلع التموينية، عدد السلع المدعومة على بطاقات التموين، والتي بدأ صرفها ضمن مقررات تموين شهر أغسطس 2021، بداية من صباح اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021، وتشمل نحو 28 سلعة تموينية مدعومة من الوزارة للمواطنين حاملي بطاقات التموين، حيث يحق لهم صرفها ضمن الحصص المخصصة لهم شهريا.

وتمنح وزارة التموين الفرد دعما ماليا يبلغ قيمته 50 جنيها لكل فرد مقيد ببطاقة التموين، بحد أقصى 4 أفراد شهريا، ويحق لحامل بطاقة التموين شراء ما يحتاجه ضمن السلع التي حددتها هيئة السلع التموينية، فضلا عن صرف 4 لترات زيت بحد أقصى لكل بطاقة، وصرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي تحمل 4 أفراد، وكيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

وتشمل السلع المدعومة على بطاقات التموين، سلع غذائية، وبقوليات، ومنظفات منزلية، وسلع شخصية، وسلع استهلاكية، وتضخها الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في منافذ البقالين التموينيين المختلفة والمنتشرة على مستوى المحافظات، وفي منافذ مشروع جمعيتي، وفروع المجمعات الاستهلاكية أيضا.

السلع المدعومة على بطاقات التموين

زيت. سكر. أرز. مكرونة. فول. عدس مجروش. مكرونة. شاي ناعم. لبن جاف. خل. دقيق معبأ. صلصة. سمن صناعي. مسحوق غسيل أتوماتيك. مسحوق غسيل عادي. صابون غسيل يد. صابون تواليت.

وبلغ عدد المواطنين في مصر الحاملين لبطاقات الدعم التمويني إجمالي 63 مليون مواطن، يصرفون شهريا حصص التموين المدعمة من الحكومة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

حملات تفتيش على منافذ التموين مع بدء صرف مقررات أغسطس

وقال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ حملات الرقابة والتفتيش في الوزارة موجودة على مستوى المحافظات كافة، بالتعاون مع مديريات التموين، لضبط المخالفات من التجار، ومنع أي تلاعب بالأسعار، والتأكد من سير عملية صرف مقررات تموين شهر أغسطس بشكل طبيعي دون مخالفات.

وخصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطا ساخنا لها برقم 19280، لتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين، كما يوجد أيضا الخط الساخن 19588 الخاص بجهاز حماية المستهلك والذي يستقبل عليه شكاوى المواطنين.