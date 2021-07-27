«التموين» تجدد التحذير من التلاعب بالبيانات عند التسجيل على «دعم مصر»

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التحذير للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات للحصول على الخدمات، عبر موقع «دعم مصر» أو «بوابة مصر الرقمية»، بضرورة توخيهم الحذر، خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التي يسجلها المواطن إلكترونيا.

وحذرت الوزارة من التلاعب بالبيانات، أثناء إضافة المواليد الجدد، أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة، وهو ما يلجأ له بعض المواطنين من التلاعب وإدخال بيانات غير صحيحة من أجل الحصول على الدعم التمويني.

عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة ببطاقات التموين

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن قيام المواطن بتدوين بيانات غير صحيحة، خلال التقدم إلكترونيا بطلب إحدى الخدمات التموينية، عبر بوابة مصر الرقمية، أو الموقع الإلكتروني «دعم مصر»، يترتب عليه عقوبات رادعة للشخص.

كما أكدت على أنه في حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة، سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا وحرمان مرتكب ذلك من الدعم وأيضا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.

وفي حال اكتشاف أي خطأ في البطاقة، يعرض صاحبها للشطب من قواعد بيانات التموين والحرمان من الدعم التمويني، وفقا لما ذكره مصدر بوزارة التموين.

ويمكن أن تتضاعف العقوبة ويتم اتخاذ خطوة تحرير محضر رسمي بتهمة التزوير في بيانات رسمية، وذلك بعد إمضاء الشخص على إقرار عن مسؤوليته عن سلامة هذه المعلومات الموقعة أدناه.

معايير الاستفادة من موقع دعم مصر وإضافة البيانات

وثمة بعض المعايير والشروط التي وضعتها وزارة التموين، التي يجب على المواطن الالتزام بها لضمان الحصول على الخدمات التموينية عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر وهي:

1- تسجيل المواطن رقم الموبايل الخاص به المسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر.

2- يشترط أن تكون بطاقة الشخص المتقدم، التموينية مفعلة ونشطة علي قاعدة البيانات.

3- لابد من موافقة المواطن على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني دعم مصر وطلب الخدمة.