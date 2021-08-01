طرق التبرع لمبادرة أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة خلال فترة الطوارئ

حرصت الحكومة المصرية على احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إذ دشّنت مبادرة «أهالينا» خلال العام الماضي 2020، لدعم العمالة غير المنتظمة خلال فترة الطوارئ، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء القرار رقم 776 لسنة 2020، بتشكيل لجنة دعم العمالة المتضررة من تداعيات «كوفيدـ19»، وجؤى تحديد المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتكون الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بتلقي تبرعات الشركاء «المواطنون، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والجهات الحكومية»، من جهة، وصرف المساعدات المستحقة للعاملين المتضررين من جهة أخرى.

وتستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة لمبادرة أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة، وطرق التبرع للمبادرة، والفئات التي يمكنها التبرع لمبادرة أهالينا، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للمبادرة.

أهداف مبادرة أهالينا لتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة

ـ تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية، والأمن الشخصي للأفراد والأسر الذين تضرروا من جراء أزمة «كوفيدـ19».

ـ تبني التدابير اللازمة لمساندة ودعم الفئات المتضررة، بما في ذلك العمالة المنتظمة في حالة توقف المنشآت كلياً، أو جزئياً، والعمالة غير المنتظمة.

ـ تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية، الشركات، رجال الأعمال، مؤسسات العمل الأهلي وغيرهم، لتجاوز الأزمة.

طريقة التبرع لمبادرة أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

أطلق مجلس الوزراء المصري، البوابة الإلكترونية لمبادرة أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة، تحت مسمى «أهالينا Ahalena» وتسمح للجميع من أفراد ومؤسسات وشركات بالتبرع من خلال البوابة، عبر هذا الموقع Ahalena.gov.eg، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة من خلال الضغط هنا.

- إدخال البريد وكلمة المرور ثم اضغط على أيقونة «تبرع الآن».

- تحديد المبلغ الذي ترغب في التبرع به.

- الانتقال لنافذة البيانات الشخصية للمتبرع.

الفئات التي يمكنها التبرع لمبادرة أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

يتيح موقع مبادرة أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة، إمكانية التبرع لجميع فئات المجتمع «قطاع حكومي، قطاع أعمال خاص، أو منظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى المواطنين الذين يرغبون في مشاركة تبرعاتهم لصرفها إلى الأفراد المستحقين».

وتتلقى وزارة القوى العاملة، كل الطلبات التي تتقدم بها العمالة التي تضررت من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال الضغط هنا، على أن تقوم الوزارة بدراسة هذه الطلبات والنظر فيها.