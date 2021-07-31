محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة».. ويوجه بسرعة الإنجاز

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمنظومة التحول الرقمي، في ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعمل على تطبيق معايير تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية، والعمل على تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية، للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030.

وكلف المحافظ نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة سير العمل بإدارة التحول الرقمي بالديوان العام، حيث رافقه الدكتور كريم شاهين مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، للتعرف على طبيعة عمل الإدارة ودورها في متابعة معدلات التنفيذ لأعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال بوابة حياة كريمة، التي تتضمن جزءا خاصا بالمسئول لمتابعة كافة المشروعات.

تطوير 192 قرية بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

وناقش الموقف التنفيذي لكافة القطاعات الخدمية، التي يتم تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية؛ بهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحظى محافظة المنيا بتطوير 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، التي تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

واستعرض «القاضي»، الموقف التنفيذي للقطاعات الخدمية من حيث المواقع المتوفرة، المواقع الصالحة فنيًا، والمواقع الجاري دراسة مدى صلاحيتها فنيًا، بمختلف القطاعات، التي تشمل «مياه الشرب والصرف الصحي، الأبنية التعليمية، مجمعات الخدمات، المجمعات الزراعية، الإسعاف، الحماية المدنية، الطرق والنقل، التضامن الاجتماعي، الاتصالات».

وقال المحافظ، إن تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أولويات المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق القري المستهدفة، على أن يتم تنفيذ وتوصيل باقي الخدمات تباعًا وفقا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ الاعمال، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، مؤكدا ضرورة التواصل والتنسيق بين جميع الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال؛ لتسهيل عملية المتابعة وتذليل العقبات.