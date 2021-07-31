مواعيد قطارات المنيا-القاهرة.. مميز ومكيف وروسي و«vip»

تنطلق 33 رحلة قطار يوميًا من محافظة المنيا إلى القاهرة، تشمل جميع أنواع القطارات (مكيف وروسي ومميز وvip). وتعرض «الوطن» جميع مواعيد انطلاق الرحلات من محطة مدينة المنيا، وتوقيتات الوصول إلى القاهرة على مدار 24 ساعة.

مواعيد انطلاق القطارات الروسي المنيا - القاهرة

1- ينطلق القطار رقم 833 روسي في الساعة الثانية عشر و30 دقيقة مساء، ويصل القاهرة في الرابعة و50 دقيقة مساء.

2- القطار رقم 987 مكيف ينطلق 12 و20 دقيقة مساء، ويصل في الثالثة و35 دقيقة.

3- القطار رقم 159 روسي ينطلق 2 مساء، ويصل السادسة و35 مساء.

4- القطار رقم 891 مكيف ينطلق الثانية و30 دقيقة مساء، ويصل الخامسة و35 دقيقة مساء.

5- القطار رقم 157 روسي ينطلق الثالثة و20 دقيقة مساء، ويصل السابعة و20 دقيقة مساء.

مواعيد انطلاق القطارات المكيفة المنيا - القاهرة

6- القطار رقم 717 مميز، ينطلق الساعة الثالثة و40 دقيقة ورحلة الوصول تنتهي بمدينة الوسطي ببني سويف.

7- القطار رقم 2011 مكيف، الساعة الثانية و55 دقيقة مساءا ويصل السادسة مساء.

8- القطار رقم 975 روسي، الرابعة و45 دقيقة مساءا ويصل التاسعة مساء.

9- القطار رقم 98 «vip» ينطلق في الرابعة و25 دقيقة مساء، ويصل السابعة و40 دقيقة مساء.

10- القطار رقم 979 «vip» ينطلق الخامسة و20 دقيقة مساء، ويصل التاسعة و20 دقيقة مساء.

11- القطار رقم 81 روسي يتحرك الخامسة و35 دقيقة مساء، ويصل العاشرة و25 دقيقة مساء.

12- القطار رقم 983 مكيف ينطلق السادسة و25 دقيقة مساء، ويصل التاسعة و40 دقيقة مساء.

13- القطار رقم 935 «vip» يتحرك السابعة مساء، ويصل العاشرة و5 دقائق مساءً.

14- القطار رقم 1007 روسي يتحرك الحادية عشر و20 دقيقة مساء، ويصل الثانية و30 دقيقة صباحا.

15- القطار رقم 163 روسي ينطلق الحادية عشر و45 دقيقة مساء، ويصل الثالثة و40 دقيقة صباحا.

16- القطار رقم 1013 روسي ينطلق الثانية عشر و35 دقيقة صباحا، ويصل الثالثة و55 دقيقة صباحا.

17- القطار رقم 2013 مكيف يتحرك الثانية عشر صباحا ويصل الثالثة و5 دقائق صباحا.

18- القطار رقم 2007 «vip» يتحرك في الواحدة و5 دقائق صباحا، ويصل الرابعة و5 دقائق صباحا.

19- القطار رقم 2015 «vip» يتحرك في الواحدة و20 دقيقة صباحا، ويصل الرابعة و20 دقيقة صباحا.

20- القطار 977 «vip» ينطلق في الواحدة و55 دقيقة صباحا ويصل الخامسة صباحا.

مواعيد انطلاق القطارات المميزة المنيا - القاهرة

21- القطار رقم 1015 روسي، يتحرك في الثالثة و50 دقيقة صباحا ويصل السابعة و40 دقيقة صباحا.

22- القطار رقم 185 مختلط (مكيف ومميز) ينطلق في الرابعة و10 دقائق صباحا، ويصل الثامنة و20 دقيقة صباحا.

23- القطار رقم 973 روسي يتحرك في الرابعة و30 دقيقة صباحا، ويصل التاسعة و15 دقيقة صباحا.

24- القطار رقم 871 مكيف، يتحرك في الخامسة و40 دقيقة صباحا ويصل التاسعة و10 دقائق صباحا.

25- القطار رقم 187 روسي، ينطلق في السابعة صباحا ويصل العاشرة و45 دقيقة صباحا.

26- القطار رقم 1009 روسي يتحرك في الرابعة و55 دقيقة صباحا ويصل الثامنة و5 دقائق صباحا.

27- القطار رقم 997 مكيف، يتحرك في السادسة و30 دقيقة صباحا ويصل التاسعة و50 دقيقة صباحا.

28- القطار رقم 89 مكيف ينطلق في السابعة و40 دقيقة صباحا ويصل الحادية عشر صباحا.

29 – القطار رقم 989 مكيف يتحرك في الثامنة و40 دقيقة صباحا ويصل الحادية عشر و35 دقيقة صباحا.

30- القطار 165 روسي يتحرك في الثامنة و50 دقيقة صباحا ويصل الواحدة و40 دقيقة مساء.

31- القطار رقم 971 مكيف يتحرك في التاسعة و20 دقيقة صباحا ويصل الواحدة و5 دقائق مساء.

32- القطار رقم 1011 روسي ينطلق في العاشرة صباحا ويصل الواحدة و15 دقيقة مساء.

33- القطار رقم 91 مميز يتحرك في الحادية عشر صباحا ويصل الثانية و50 دقيقة مساءا.

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