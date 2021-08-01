«القومي للحوكمة» والجامعة الأمريكية يقدمان منحة دراسية لـ5 دول إفريقية

يقدم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، منحة دراسية «module» حول القيادة والنوع الاجتماعي، لعدد من المتدربات تمثلن خمس دول إفريقية من خريجات برامج التدريب بالمعهد وجمعية خريجي شبكة تدريب معاهد الإدارة في إفريقيا (TNMIA) لعامي 2020 و2021.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المساواة بين الجنسين واحدة من القضايا المهمة وثيقة الصلة بتنفيذ أجندة 2030، وهي معيار أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وشرطًا مسبقًا لمواجهة التحديات في إفريقيا المتعلقة بتحقيق أهداف أجندة 2063، والمتمثلة في التخفيف من حدة الفقر، والحد من عدم المساواة، وإقامة عدالة سلام ومؤسسات قوية وخلق شراكات هادفة يمكن تحقيقها جميعا بشكل أفضل من خلال دمج مفهوم النوع الاجتماعي في الحوكمة.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن البرنامج التدريبي يدعم المشاركات في التعرف على التحيزات الخفية في الحياة التنظيمية ضد المرأة، وتحديد الاستراتيجيات الشخصية والتنظيمية للتغلب على تلك التحيزات، واقتراح إطار للتفكير في النوع الاجتماعي بشكل أكثر شمولية.

يشار إلى أن النظام الأساسي (Module) هو النظام التقني المستخدم للدورات غير الأكاديمية وهو نظام إدارة التعلم الإلكتروني المخصص، ويمتاز بسهولة الاستخدام مع مجموعة واسعة من الخصائص التي تغطي المحتوى والتواصل والتعاون والإدارة، كما أنه يسهل تتبع وتقييم المشاركين.