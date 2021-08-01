مجلس إدارة طنطا يكشف حقيقة غرق 4 متدربين في حمام سباحة

نفى الدكتور ياسر المعداوي نائب رئيس نادي طنطا الرياضي، ما تردد عن غرق أربعة متدربين في حمام السباحة داخل النادي، مناشدًا بضرورة تحري الدقة في نقل أي معلومات أو نشرها عن النادي.

وقال المعداوي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن الواقعة تعود لمتدرب واحد يبلغ من العمر 13 عامًا، موضحًا أنه تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مصاب واحد

في سياق متصل، قدّم محمد شعبان مدرب سباحة في نادي طنطا الرياضي، مزيدًا من التفاصيل بشأن الواقعة، قائلًا إن متدربًا يُدعى مهاب ولاء، نفّذ مجهودًا مضاعفًا خلال التمرين، فتمّ إخراجه على الفور من حمام السباحة، وإجراء الإسعافات الأولية له.

نقل للمستشفى وإجراء فحوصات

وأشار شعبان إلى نقل المتدرب إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتم نقله بعد ذلك إلى أحد المستشفيات الخاصة في المدينة، مؤكدًا إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان عليه، وأنًه حاليا في حالة جيدة، كما تم التواصل مع أسرته من قبل إدارة النادي وطمأنتهم عليه، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية له.