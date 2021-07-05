عاجل.. مصرع طفلتين شقيقتين غرقا داخل حمام سباحة بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، مصرع طفلتين شقيقتين، غرقا في حمام سباحة بإحدى الفيلات بمنطقة «مبارك 7»، شمال مدينة الغردقة، وجرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة وعمل محضر بالواقعة، وجارٍ التحقيق.

وتلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة بلاغ بمصرع طفلتين غرقا داخل حمام سباحة الموجود بفيلا بمنطقة «مبارك 7»، شمال مدينة الغردقة.

وأفادت تحريات مباحث قسم شرطة ثان الغردقة بأن الطفلتين «نادين» 6 سنوات، و«رقية» 4 سنوات، شقيقتين من محافظة الفيوم، كانتا تقضيان إجازة برفقة والدتهما، لدى أخيها، وذهبت الطفلتان إلى حمام السباحة خلسة وغرقتا فيه حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإيداع الجثتين بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة وجار التحقيقات.

وفي سياق آخر، أحالت محكمة جنايات سفاجا، اليوم الاثنين، 10 متهمين مصريين وأجانب لفضيلة المفتي للاطلاع على أوراقهم وتحديد جلسة الخامس من شهر سبتمبر القادم للنطق بالحكم الإعدام، في قضية جلب 2 طن هيروين للبلاد قيمتها 2 مليار جنيه عبر مركب بشواطئ البحر الأحمر.

ونظرت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم، محاكمة 10 متهمين بينهم 7 باكستانيين الجنسية، وآخر إيراني ومصريين في اتهامهم بجلب أكثر من 2 طن هيروين بالبحر الأحمر، قيمتها 2 مليار جنيه.