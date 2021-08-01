خطوات الاستعلام عن سريان محررات الشهر العقاري إلكترونيا

تقدم بوابة مصر الرقمية، العديد من الخدمات التفاعلية للجمهور المتعامل معها، منها الاستعلام عن سريان محررات الشهر العقاري، فهي حريصة على بناء بيئة خدمية فعالة، من خلال سعيها الدائم للتطوير المستمر للخدمات التي تقدمها، على كافة المستويات، وذلك في ضوء متطلبات خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة، في إطار التحول الرقمي الذي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية لما يضمنه من توفير الوقت والجهد في كافة المعاملات التي يجريها المواطن.

وترصد «الوطن»، خطوات الاستعلام عن سريان محررات الشهر العقاري، من خلال بوابة مصر الرقمية، وفقاً لما أوضحته البوابة في فيديو توضيحي، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري على مدار الساعة.

خطوات الاستعلام عن سريان محررات الشهر العقاري

ـ الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنا.

ـ اختيار استعلام عن سريان محرر مُميكن.

ـ كتابة بيانات المحرر «رقم، حرف، سنة، مكتب التوثيق».

ـ يشترط أن يكون المواطن أكبر من 21 عاماً.

ـ تحديد طريقة السداد، سواء كانت من خلال المحافظ الإلكترونية، السداد بالبطاقات، أو منافذ السداد الإلكتروني.

ـ في حالة اختيار السداد من خلال منافذ السداد الإلكتروني، يظهر على الشاشة، الكود الخاص بالدفع، يمكن طباعته، أو ألتقاط صوره له، والتوجه لمنفذ السداد، وتسديده، والحصول على إيصال السداد.

ـ يظهر بعدها رقم المحرر، وحالته «ساري».

جدير بالذكر أن وزارة العدل، أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول سيارة توثيق متنقلة، مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية، ويمكن من خلالها إجراء معاملات الشهر العقاري والتوثيق لمن يرغب من المواطنين، أو الأشخاص الاعتبارية، موضحة أنه يمكن طلب الخدمة من خلال الاتصال على رقم 01555559875، لحجز الموعد وانتقال السيارة إلى طالب الخدمة في الموعد المحدد، وذلك بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع، مشيرة إلى أنه جرى توقيع بروتوكول مع وزارة التخطيط، لإمدادها بـ20 سيارة لخدمة التوثيق المتنقل.