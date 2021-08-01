عاجل.. انتشال جثمان الأب الغارق في العياط على بُعد 4 كيلو من موقع الحادث

انتشلت قوات الإنقاذ النهري وبمساعدة الصيادين جثمان الأب حامد عبدالستار، الذي حاول إنقاذ طفلته أسماء فغرق معها في مياه النيل.

عثرت قوات الإنقاذ على جثمان الأب في قرية المنشية

عثرت قوات الإنقاذ على جثمان الأب في منطقة المنشية على بُعد نحو 4 كيلو من قرية «البرغوتي» بحري تابعة لمنطقة الناصرية بالعياط، التي شهدت حادث الغرق.

ولم يتمّ العثور على جثمان الابنة «أسماء» ذات الرابعة عشر عامًا حتى الآن، وتكثف أجهزة الإنقاذ محاولات البحث عنها.

يُشار إلى أنَه في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، بدأ أهالي قرية «البرغوتي» بحري التابعة لمركز الناصرية في العياط، في البحث عن جثمان الأب حامد عبدالستار وابنته أٍماء لليوم الثاني على التوالي في مياه النيل، لانتشال جثامينهما ودفنهما.

وقبل ساعات من تواجد قوات الإنقاذ النهري كان أهالي القرية قد توافدوا على جسر النيل، الذي شهد حادث الغرق، وأجروا عمليات بحث ذاتية عن فقيدهم، واستخدموا في البحث الزوارق الصغيرة.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بتلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من الأهالي بغرق أب وابنته في مياه النيل بقرية «البرغوتي»، التابعة لمركز العياط، حيث تمّ إخطار قوات الإنقاذ النهري، التي تحركت على الفور إلى مكان الحادث، وتبين غرق المتوفى «حاتم وابنته أسماء»، بعدما حاول إنقاذها، الذي تبين أنَّه لم يكن يجيد السباحة، وأنه جازف بحياته لإنقاذ ابنته.

وتداولت صورة الأب وابنته الراحلين على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بدعوات لهما بالرحمة والمغفرة، بعد الحادث المأساوي.