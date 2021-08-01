بالزوارق والدعاء.. أهالي العياط يبحثون عن جثامين «الغريق وابنته»

في تمام الساعة السابعة صباح اليوم، بدأ أهالي قرية البرغوثي بحري، مركز الناصرية في العياط، في البحث عن جثمان حامد عبدالستار، الأب الذي حاول إنقاذ طفلته فغرق معها في مياه النيل، لليوم الثاني على التوالي، أملا في انتشال جثامينهما.

وتوافد أهل القرية على جسر النيل، موقع حدوث حالتي الغرق، قبل ساعات من تواجد قوات الإنقاذ النهري، من أجل القيام بعمليات بحث ذاتية عن فقيدهم، مستخدمين الزوارق الصغيرة في البحث.

التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، في هذه المأساة المفجعة، أفادت أن غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي بغرق أب وابنته في مياه النيل بقرية البرغوتي، التابعة لمركز العياط، حيث تم إخطار قوات الإنقاذ النهري، التي تحركت على الفور إلى مكان الحادث، وتبين غرق المتوفى «حاتم وابنته أسماء»، بعدما حاول إنقاذها، حيث تبين أنه لم يكن يجيد السباحة، وأنه جازف بحياته لإنقاذ ابنته.

وتداول العشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صور الأب الراحل، داعين له ولابنته بالرحمة والمغفرة، بعد الحادث المأساوي.

وتجرى الآن جهود مكثفة من قبل قوات الإنقاذ النهري، لاستخراج جثتي الأب وابنته، وسنوافيكم بالتفاصيل.