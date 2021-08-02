لليوم الثانى.. استمرار صرف معاشات أغسطس لأكثر من 10 ملايين مواطن

تواصل البنوك ومكاتب البريد، لليوم الثانى على التوالى، صرف معاشات شهر أغسطس 2021 لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، كما يتم الصرف من خلال منافذ شركة «فوري»، كما تقوم الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية، بإتاحة الصرف من خلال المحفظة الإلكترونية، حيث يتم الصرف من محافظ الهاتف المحمول، من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات صرف المعاش من المحفظة الالكترونية

- توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية.

- يقوم صاحب المعاش بالتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

- ثالث خطوة هى استكمال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، الإجراءات مع شركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

- تتيح المحافظ الإلكترونية استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات، منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.

- يمكن من خلال المحفظة الالكترونية سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم التعاون مع شركات المحمول مثل «فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووي»، لإتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

وأوضح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه تم تفعيل خدمة «فوري» الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك.

وأوضح عشماوى، أنه تم توفير مندوب صرف مزود بماكينات صرف «فوري»، أمام فروع البنك، لتقليل الزحام والتكدس، موضحا أنه تم اطلاق حملات توعوية بكيفية الصرف من منافذ فورى وموقعها من كل فرع، وتوعية العملاء بمميزاتها، لمنح العملاء تجربة سلسة.