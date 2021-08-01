تزامنا مع صرف معاشات أغسطس.. طريقة صرف المعاش من ماكينة الصراف الآلى

بالتزامن مع بدء مكاتب البريد والبنوك، صرف معاشات شهر أغسطس 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مستفيد، توضح «الوطن» طريقة صرف المعاش من ماكينة الصراف الآلى بنحو:

خطوات طريقة صرف المعاش من ماكينة الصراف الآلى

- يتم إدخال البطاقة فى المكان المخصص له فى الماكينة.

- يظهر لك على الشاشة «إدخل الرقم السرى» المكون من 4 أرقام .

- يتم إدخال الرقم السرى ثم الضغط على زر إدخال.

- يتم سؤال المستخدم هل ترغب فى الاستعلام أم السحب النقدى، فيتم الضغط على الاستعلام، فيجرى التنفيذ.

- يتم سؤال المستخدم هل ترغب فى الاستمرار، ويتم الضغط بـ«نعم» فتظهر قيمة الرصيد.

- ثم يظهر سؤال هل ترغب فى تنفيذ عملية آخرى، ويتم الضغط على زر «نعم».

- اختيار سحب نقدى، وكتابة الرقم الذى ترغب فى سحبه ثم الضغط على موافق.

- آخر خطوة من طرق صرف المعاش من ماكينة الصراف الآلى هى سحب البطاقة وانتظار النقود.

لأول مرة.. إتاحة صرف المعاشات من محافظ المحمول

من جانبها انتهت الهيئة القومية للتأمينات من تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، موضحة أنه لأول مرة وبدءا من اليوم، يتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، مشيرة إلى أنه يتوجب على صاحب المعاش الراغب فى الصرف من المحفظة الإلكترونية التوجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

المحافظ الإلكترونية تتيح استخدام الرصيد المتاح فى السحب النقدى

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه بعد توقيع صاحب المعاش على طلب صرف المعاش من المحفظة، تقوم الهيئة باستكمال باقي الإجراءات مع شركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين، حيث تتيح المحافظ الإلكترونية استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات، منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.

من جانبه، أوضح مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن» أنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، لافتا إلى أن من يحمل بطاقات الصراف الآلي، يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد.

بينما لفت محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إلى أنه تم توفير مندوب صرف مزود بماكينات صرف «فوري»، أمام فروع البنك، لتقليل الزحام والتكدس، موضحا أنه تم اطلاق حملات توعية بكيفية الصرف من منافذ فورى وموقعها من كل فرع، وتوعية العملاء بمميزاتها.

وأكد أنه تم تفعيل خدمة «فوري» الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك، لافتا إلى أن تلك الخطوة سيكون لها الأثر الجيد في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.