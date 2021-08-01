غرامات لـ9489 شخصا لعدم ارتداء الكمامة وضبط 1300 «شيشة» خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 9521 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9489 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 32 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وجرى تحرير 802 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 205 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1307 أرجيلات. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.