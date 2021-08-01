عاجل.. أول رد من وزير التعليم على مزاعم صفحات الغش بتغيير نتائج الثانوية مقابل المال

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن مراحل التشكيك في امتحانات الثانوية العامة 2021، بدأت ولا يخفى على أحد ما نتعرض له في الامتحانات الحالية، وهي محاولات مستميتة للتشكيك في مصداقيتها.

وقال شوقي، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، منذ قليل، إن محاولات التشكيك في مصداقية امتحانات الثانوية العامة 2021، عن طريق:

1- إدعاء يومي بتسريب الامتحانات.

2- نشر وتصوير صفحات الغش الإلكتروني.

3- النغمة الجديدة التي تدعي تغيير النتيجة مقابل أموال، أولًا: «أود أن أطمئن أولياء أمور الطلاب المجتهدين أن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة، كما يتم الادعاء ونحن صححنا الإجابات لكثير من المواد، ولم ينجحوا في هذا نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات».

ثانيًا: «إن المراقب الجيد للأحداث سوف يدرك ببساطة أن الذين نشروا صور امتحانات رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف إثارة البلبلة والتشكيك أكثر من استهدافه النجاح، لأن الغشاش عادة لا يشهر بنفسه أو يفضحها، وإنما تنظيمات أكبر هي من تسعى لهذا».

ثالثًا: «كل الإدعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة وادعو الجميع بعدم تداولها أو الوقوع فيها».

واختتم قائلا: «كل ما يقال عن أوراق الإجابة والتيكيت وتغيير النتائج كذب وبهتان. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد».