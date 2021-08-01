7 أسئلة تجيب عنها «الصحة» حول الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

تساؤلات عديدة طرحها المواطنون فور إعلان وزارة الصحة والسكان عن بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال تخصيص 126 مكتبا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية، واستقبلت الوزارة استفسارات المواطنين المختلفة والتي تلقتها بشأن استخراج شهادات معتمدة للحصالين على لقاح كورونا، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير كل الاستفسارات التي وردت للوزارة والإجابة عنها:

ما رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا؟

قالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين.

هل شهادات كورونا مؤمنة أم يمكن تزويرها؟

وأكدت الوزارة على أن الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

في حال فقدان الشهادة أو ضياعها ماذا يجب على المواطن أن يفعل؟

تلك الحالة يمكن للمواطن أن يستخرج شهادة أخرى، طالما سيدفع رسوم استخراج تلك الشهادة، التي حددت قيمتها وزارة الصحة بـ100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب.

هل الشهادات تحتاج إلى ختم أو توثيق؟

قالت الوزارة إن شهادة التطعيم للحصالين على لقاح كورونا لا تحتاج ختم أو توثيق.

في حال أخذ لقاح سينوفارم وهناك دول لا تعترف به حتى الآن.. ما الحل بالنسبة للمسافرين؟

لمن حصل على جرعتين من لقاح سينوفارم الصيني ينتظر تعليمات مراكز المسافرين، وسيتم التواصل من قبل المواطن على الخط الساخن وإبلاغهم بالإجراءات.

- اللقاح الذي يؤخذ في مراكز تطعيم المسافرين يتم اختياره أم إجباري؟

اللقاح يتم أخذه بناء على جهة السفر.

- وما هي أماكن استخراج شهادات تطعيم لقاح كورونا؟

حدد وزارة الصحة والسكان أماكن استخراج شهادات تطعيم لقاح كورونا ويمكن معرفتها من خلال هذا الرابط