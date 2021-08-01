موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021: في 2 أغسطس الجاري

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، والتى من المقرر أن تنتهى غدا الاثنين «2 أغسطس الجارى»، موضحة أن طلاب الشعبة العلمية «علمى رياضة»، سيختتمون امتحاناتهم غدا بامتحانات مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، والجيولوجيا لطلاب شعبة علمى علوم، مؤكدة نجاح غرفة العمليات المركزية في ضبط جميع حالات الغش فى لجان الامتحانات، إضافة إلى تحويل كل محاضر الغش إلى النيابة العامة.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021: غدا الاثنين

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي إلى أن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، تم تحديده منذ وضع الجدول قبل الامتحانات، موضحة أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات إلكترونيا مستمرة، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحة: «كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها».

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021: أعمال تصحيح أوراق الإجابات مستمرة إلكترونيا

ومن جهته، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، سيكون صباح غدا الاثنين لطلاب الشعبة العلمية، موضحا أن الوزارة نجحت فى تسيير الامتحانات رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية تم تعقيمها بشكل دوري للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تعقيم اللجان بسبب كورونا

وأوضح حجازي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه مع قرب موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، لم يتم رصد أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات، وأن الامتحانات جرت بصورة منتظمة منذ بدايتها في 10 يوليو الماضى، مؤكدا أن جميع حالات الغش تم تحويلها للنيابة العامة، لوضع عقوبات صارمة على الطلاب «الغشاشين».