محافظ الشرقية يكشف تفاصيل «مشروعك»: وفر 48 ألف فرصة عمل (فيديو)

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تفاصيل مبادرة «مشروعك» التي دشنتها الدولة المصرية، موضحًا أنّها تأتي ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وتهدف لإيجاد فرص عمل وصناعات متميزة، حيث جرى تنفيذ أكثر من 15 ألف مشروع من المبادرة، بتكلفة تخطت ملياري جنيه، كما وفرت 48 ألفاً و500 فرصة عمل للشباب.

وأضاف "غراب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «من يتقدم بطلب للحصول على القرض أو المشروع يختار مشروعه، ونحن نساعده في دراسة الجدوى وإنهاء أوراقه، مثل السجل التجاري والبطاقة التجارية، كما نوفر التدريبات والتيسيرات اللازمة».

وتابع محافظ الشرقية: «كل الأنشطة متاحة في المبادرة، والتقينا عدداً كبيراً من مشروعات التجارة مثل المفروشات، كما أنّ بعض الصناعات الكهربائية عليها إقبال جيد، وهناك مشروعات للسيدات، مثل تربية الطيور، وهي مشروعات جيدة ومتطورة، تساعد النساء في العمل داخل القرية وقروضها ليست كبيرة، وندرب المستفيدات قبل المشروع ونتابعهن أثناء المشروع لإنجاحه، فهو لا يستهدف مجرد الإقراض، لكننا نعمل على مساعدة الشباب على تحقيق النجاح.

وأردف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية: «لا توجد لدينا شروط محددة للاستفادة من هذه المشروعات، لكن يجب على المواطن أن يتقدم ببطاقته الشخصية، ثم استيفاء الأوراق المطلوبة للنشاط، بعدها يوجهها إلى البنك الذي تعاقدت معه الإدارة دون أي مخاطر، ويتم تأمين المستفيد من خلال المتابعة المستمرة تجنّبا لأي تعثرات، كما ننظم معارض كبيرة لعرض المنتجات».