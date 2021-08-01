جمع 1.5 مليار جنيه.. إحالة «مستريح مغاغة» للمحكمة الاقتصادية ببني سويف

أمر المستشار أبو الوفا عيسى المحامي العام لنيابات شمال المنيا، اليوم الأحد، بإحالة المتهم «حسين. ا.ا» المعروف إعلاميًا بـ«مستريح مغاغة»، و46 آخرين إلى محكمة جنايات بني سويف الاقتصادية، بعد جمع 1.5 مليار جنيه من الأهالي بزعم استثمار هذه المبالغ وتوظيفها بقطاع المحاجر وتصديرها لدولة الصين، ومنح المودعين لديه فوائد تصل إلى أكثر من 20%.

ضبط وإحضار

وأصدرت النيابة، قرار ضبط وإحضار لجميع المتهمين الهاربين، بينهم المتهم «محمد. ع. م»، 40 عامًا، ومقيم بقرية قفادة، بمركز مغاغة، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليارًا و500 مليون جنيه.

«اعترافات مليارية»

وأجرت النيابة العامة بمركز مغاغة، برئاسة محمد أبوالوكيل، تحقيقات موسعة مع المتهم الأول، وأحد معاونيه، وقد اعترف المتهم الأول بجمع مبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليار جنيه، دون إقامة مشروعات استثمارية أو إعادة المبالغ المالية للمودعين على شكل فوائد، مؤكدًا وجود شريك معه هارب يدعي «محمد. ع».

نجاح أمني

وكان فريق البحث الجنائي بشمال المحافظة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة وفريق البحث، قد تمكّن من القبض على «حسين. م»، المعروف بالمستريح، ومعاونه «ح. م» من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين.

وألقي القبض على المتهمين أثناء تواجدهما بأحد المنازل بمركز العدوة، هربًا من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.