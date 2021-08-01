عصام يوسف يكشف شروط الاشتراك في «العباقرة أصحاب 2»

أعلن الروائي عصام يوسف، فتح باب التقدم للاشتراك في الموسم الثاني من برنامج «العباقرة أصحاب»، الذي يقدمه عبر قناة القاهرة والناس، وذلك بعد تقديمه الموسم الأول من البرنامج على القناة ذاتها، حيث دوّن يوسف عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «نعلن فتح باب التقديم للاشتراك في الموسم الثاني من برنامج (العباقرة أصحاب)».

وأورد يوسف شروط التقديم في المسابقة، وهي كما يلي:

١- يتكون الفريق من 4 متسابقين (2 رجال - 2 سيدات و2 احتياطي).

٢- يجب أن يكون أعضاء الفريق خريجين وحاصلين على مؤهل (دبلوم، معاهد، كليات).

٣- غير مسموح للفرق المشاركة بأن تضم سوى متسابق واحد سبق له المشاركة من قبل.

ويكون التقديم من خلال البريد الإلكتروني: apply@alabakeratv.com

يجب أن يتضمن البريد الإلكتروني: السيرة الذاتية لأعضاء الفريق، نبذة عن صداقتكم فيما لا يزيد عن 5 أسطر، صورة واضحة لكل فرد من أعضاء الفريق، إرسال 3 أسماء مقترحة للفريق، على أن يتم اختيار أحدها كلقب يظهر على الشاشة أثناء تصوير الحلقات؛ لذا يرجى أن تكون الأسماء مبتكرة ومختلفة.

يبدأ استقبال طلبات التقديم من يوم الأحد 1 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء 10 أغسطس، شرط أن يكون التقديم عبر البريد الإلكتروني المذكور فقط، ولن يتم الالتفات لأي طلبات تقدم على أي وسائل تواصل أخرى.

- استبعاد أي طلبات للتقديم مكررة أو غير مطابقة للشروط المطلوبة.

وعرض الموسم الأول من برنامج «العباقرة أصحاب» على قناة «القاهرة والناس» في 2020، وتعتمد فكرة البرنامج على تكوين فريقين من مجموعة من الأصدقاء، والمنافسة مع فرق أخرى على أسئلة في العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية وسرعة البديهة، وذلك بنفس قوانين العباقرة عائلات والجامعات والمدارس.