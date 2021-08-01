حرائق الغابات فى تركيا: السلطات تجلى السياح وسط ارتفاع أعداد القتلى

رصد تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم الأحد، آخر مستجدات حرائق الغابات في تركيا، حيث أفاد بأن السلطات التركية أجلت السياح من شواطئ في جنوب غربي تركيا، حيث تهدد حرائق الغابات المستعرة الفنادق والمنازل، في وقت ارتفعت حصيلة قتلى تلك الحرائق إلى 6 بينما تواصل السلطات محاولاتها للسيطرة على تلك الحرائق.

سفن وقوارب خاصة لنقل السياح من مناطق حرائق الغابات في تركيا

واستخدمت سفن خفر السواحل القوارب الخاصة واليخوت لنقل المصطافين إلى مناطق آمنة، بحسب آخر أخبار حرائق الغابات في تركيا التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، والتي أوضحت أنه تم إخلاء 3 فنادق في مدينة بودروم من فئة الخمس نجوم.

وحول تفاصيل وفيات حرائق الغابات في تركيا، بلغت حصيلة القتلى 6 متوفين حتى اليوم، حيث تأكدت وفاة شخصين أمس كانا من بين آلاف الأشخاص الذين سارعوا للمشاركة في إخماد الحرائق التي يبلغ عددها قرابة 100 حريق في عدد من المنتجعات والقرى الواقعة على سوحل بحر إيجة والبحر المتوسط، والتي تمثل ربما أكثر المناطق السياحية أهمية في تركيا.

إخماد 90% من حرائق الغابات في تركيا

وعن تعامل السلطات مع حرائق الغابات في تركيا، نقل تقرير «بي بي سي»، تصريحات لمسؤولين أتراك بأنهم استطاعوا السيطرة على معظم الحرائق، فيما يتبقى 10 فقط، ولاتزال عملية إخمادها جارية والتعامل معها.

ونشر رئيس بلدية بودروم صورا قاسية عبر حسابه على «تويتر»، إذ ظلت حرائق الغابات مشتعلة بالمدنية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما نقلت وسائل إعلام محلية أيضا صورا مؤثرة للمتضررين من حرائق الغابات، حيث رصدت بعض الأشخاص الذين يلوذون بالفرار ومعهم أمتعتهم مع اقتراب النيران منهم.

اعتقال مشتبه فيه على خلفية حرائق الغابات في تركيا

ولا تزال السلطات تحقق فى محاولة للوقوف على أسباب حرائق الغابات، وما إذا كانت وقعت عمدا وسط تقارير تشير إلى اعتقال شخص يشتبه أن يكون وراء الحريق.

وتعرضت السلطات التركية لانتقادات شديدة بسبب نقص الطائرات المشاركة في إخماد حرائق الغابات، في وقت أقرت السلطات أن السبب يعود إلى أن جمعية الملاحة الجوية التركية التى لم تتمكن من تحديث أسطولها وتقنياتها، بينما شاركت طائرات من دول إيران وروسيا وأذربيجان وأوكرانيا في مكافحة حرائق الغابات في تركيا والتي تعد من بين أضخم الحرائق في العالم.