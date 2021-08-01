«شعراوي»: نسابق الزمن لإنهاء مشروعات منظومة المخلفات لإحداث تغيير

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية للمخلفات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال تلقي وزير التنمية المحلية، تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، حول تسلم المحطة الوسيطة المجمعة للمخلفات بكفر الدوار بمحافظة البحيرة في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

منظومة المخلفات

وأشار «شعراوي» إلى أن التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء خلال متابعته لمستجدات منظومة المخلفات بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت في تلك الخدمة المهمة، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في العديد من الملفات الحيوية والمهمة.

المحطة الوسيطة في كفر الدوار

وأوضح التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والمسئولة تسلمت المحطة، والتي تبلغ المساحة الكلية لها 2670 م2، وهي عبارة عن منشأة مؤمنة بسور خرساني بأبعاد 36×70 م، ولها بوابات للدخول والخروج، بالإضافة إلى رصيف تفريغ بمساحة 1172 م2، ومتصل بمطلع من الخرسانة، ويوجد بالمحطة عدد 5 سيارة هوك لفت ولودر ومولد كهرباء، بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات، وتتسع لاستقبال ما يقرب من 500 طن يوميا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة حوالي 25 مليون جنيه.

تدريب العاملين بمنظومة النظافة

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالتنسيق الذي يقوم به المحافظين والفرق التنفيذية بالمحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام في عمليات التشغيل، لافتا إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفي مختلف التخصصات، من خلال توفير التدريب النظري والعملي والميداني.