قمامة ومخالفات بناء.. «التنمية المحلية» تكشف شكاوى «صوتك مسموع»

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة «صوتك مسموع» منذ تدشينها في أكتوبر من عام 2018، وتتلقى الكثير من شكاوى المواطنين بشكل مستمر ودائما، موضحا أن تلك المبادرة قائمة على محورين رئيسين، أولهما محاولة وزارة التنمية المحلية إشراك المواطن في قرارات الإدارات المحلية التي يتبع لها، والمحور الثاني يتمثل في الاستماع لشكاوى المواطنين.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة extra news، اليوم الجمعة، أن المبادرة تلقت حوالي 2755 رسالة من المواطنين، تضمنت 562 شكوى، بينها 316 شكوى تخص القمامة، و189 شكوى خاصة بالإشغالات ومخالفات البناء، بالإضافة إلى 17 شكوى تخص التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال الفترة من 17 يوليو الجاري حتى صباح اليوم.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية: «بعض ضعاف النفوس في فترة العيد، اعتقدوا أنهم ممكن يعملوا مخالفات بناء من غير ما حد يعرف».

وأكد «قاسم»، أن وزارة التنمية المحلية سبق ونبهت بان أي مخالفات بناء ستتم إزالتها على الفور كما حدث صباح اليوم بمحافظة الغربية.

وصرح بأن بعض الرسائل والشكاوى التي وصلت إلى المبادرة، رأينا أنه من الممكن أن تساعد مبادرة «حياة كريمة» في حلها والتعامل معها، وعلى أثر ذلك تم توجيه تلك الشكاوى بالفعل إلى الوحدة المركزية لإدارة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح أن من بين تلك الرسائل كان هناك طلبات من بعض منظمات المجتمع المدني والفنانين التشكيلين للمشاركة في أعمال مبادرة «حياة كريمة» المختلفة.