بفائدة 5%.. اتفاق بين «منتجي الدواجن» والبنك الأهلي على تمويل صغار المربين

أعلن المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الاتفاق بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والبنك الأهلي على تسهيلات ائتمانية ميسرة بسعر فائدة 5% وفقا لمبادرة تمويل مشروعات تربية الدواجن بغرض التسمين.

وأكد «العناني» في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الخطوة تأتي في ظل مساعي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى تشجيع المنتجين والتيسير عليهما، وتسهيلًا على الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة يتم التقديم فى أقرب فرع للبنك الأهلي لمقر النشاط.

وأوضح أن التمويل سيكون وفقًا لعدد من المحددات وهي الغرض، وتوفير الاحتياجات التمويلية لمزارع الدواجن «التسمين القائمة والجديدة» في مجال إنتاج الدواجن.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: «أما الحد الأقصى للتمويل فقيمته تصل إلى 2 مليون جنيه، ونسبة مساهمه البنك، فيتم التمويل بحد أقصى 85% من التكاليف الاستثمارية وفقًا لعرض السعر والجدارة الائتمانية للعميل، على أن يتم تمويل دورة رأس المال العامل بحد أقصى 85% وفقا للجدارة الائتمانية للعميل».

مدة التمويل وفترتا السماح والسـداد

يتم سداد التسهيل شامل العوائد على أقساط متساوية ربع سنوية بحد أقصى 5 سنوات.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي للعميل في حالة الأفراد أو المنشأة الفردية، وفي حالة الشركات يتم الحصول على الرقم القومي للشركاء بالشركة، ومستخرج حديث من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب، وعقد تأسيس الشركة وملخصه وكذا آخر تعديل وملخصة في حالة الشركات، وعرض سعر أو مقايسة في حالة التمويل الاستثماري، وإيصال مرافق حديث لمقر النشاط «مياه – كهرباء – غاز»، وسند ملكية الموقع المقام عليه المزرعة / عقد ايجار المزرعة، إيصال سداد تأمينات اجتماعية التراخيص «وزارة الزراعة – الطب البيطري».

التسهيلات

وأشار إلى أن التسهيلات تصل إلى 750 ألف جنيه الحصول على تراخيص النشاط إن وجد، والتسهيلات التي تزيد عن 750 ألف جنيه حتى مليون ونصف جنيه يتم الحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو ما يفيد السير في إجراءات الترخيص، أما التسهيلات التي تزيد عن مليون ونصف جنيه مصري فيتم الحصول على رخصة مزاولة النشاط.