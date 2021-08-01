وزير الصحة التنزاني يكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان

من جانبه، كرم وزير الصحة بزنجبار في تنزانيا نسور أحمد، الفريق الطبي بالقافلة الطبية لجامعة أسوان، مشيدًا بالخدمات الطبية التي قامت بها القافلة الطبية، التي وصل العدد الإجمالي بها إلى 170 حالة مرضية في التخصصات المختلفة على مدار أسبوع، منها 49 حالة جراحة مسالك ومئات حالات المناظرات والكشوفات للمرضى مع تقديم العلاج لهم بالمجان.

كما وجه وزير الصحة التنزاني الشكر لإدارة جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

وسلم وزير الصحة التنزاني، درع الوزارة للفريق الطبي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب جامعة أسوان ورئيس الفريق الطبي المشارك بالقافلة الطبية لدولة تنزانيا، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار «الدهشوري» إلى أنه تم تسليم الفريق الطبي شهادات تقدير، وهم: الدكتور أحمد صلاح المدرس المساعد بقسم المسالك كلية طب أسوان وعضو الفريق الطبي بالقافلة الطبية وباقي أعضاء القافلة من أطباء من جامعة سوهاج ودولة السودان الشقيق والمملكة العربية السعودية؛ تقديرا لدورهم الإنساني والطبي البارز في علاج المرضى بدولة تنزانيا الشقيقة الذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة لهم وقدموا الشكر والتقدير لكلية طب جامعة أسوان.