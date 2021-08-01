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محمود مسلم

الأزهر يقدم العزاء لأسر ضحايا حرائق الغابات في تركيا

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الوطن
01:06 م | الأحد 01 أغسطس 2021
مشيخة الأزهر

مشيخة الأزهر

يتقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهالي وأسر الضحايا الذين سقطوا جراء اندلاع حرائق الغابات بعدد من المناطق في تركيا، الذي راح ضحيته عدد من الضحايا والمصابين.

ويعرب الأزهر، عن تضامنه مع الشعب التركي في مواجهة هذا الحادث المأساوي، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن ينزل سكينته على قلوب أسرهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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