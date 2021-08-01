عاجل.. القوات المسلحة تعلن تدمير 200 عربة دفع رباعي للعناصر الإرهابية

أذاعت قناة «إكسترا نيوز» بيانا نقلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة، أعلنت فيه نجاح أبطال القوات المسلحة مؤخرا، في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية، وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وجّهت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعي، بعضها محمل بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف القوات البحرية أعمالها القتالية وحماية الأهداف الاستراتيجية، وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية، وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأعلنت القوات المسلحة في بيانها تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء، أسفرت عن القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و1114 مزرعة لنبات الخشخاش.