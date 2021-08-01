عاجل.. استشهاد وإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة في عمليات قتالية

أعلنت القوات المسلحة، أنّ أبطالها البواسل نجحوا مؤخرا في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات النوعية التي كبّدت العناصر الإرهابية خسائر كبيرة.

وأضافت القوات المسلحة المصرية، حسب بيان أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة في مناطق العمليات، نال شرف الاستشهاد والإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة.

وأكد رجال القوات المسلحة، أنّهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف، ومواصلة البناء والتنمية في ربوع مصر كافة.