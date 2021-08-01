لطلاب الثانوية.. مواعيد وضوابط اختبارات كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، شروط وقواعد ومواعيد أداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات الفنون الجميلةـ للعام الجامعي 2022/2021، «فنون – عمارة» للطلاب المقيدين بالثانوية العامة للعام الحالي فقط.

مواعيد اختبارات فنون جميلة

تبدأ الاختبارات السبت الموافق 7/8/2021 وتستمر حتى يوم الخميس 19/8/2021، ويبدأ التسجيل للاختبارات وتحديد موعد أداء الاختبار إلكترونيا اعتبارا من الخميس الموافق 5/8/2021 عن طريق موقع مكتب التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط tansik.egypt.gov.eg/application ، وذلك لطلاب 11 محافظة وهي: « الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس - كفر الشيخ - الغربية – المنوفية».

ويجري التسجيل عن طريق دخول الطالب على صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه ثم يقوم بطباعة إيصال التسجيل الذي يتضمن تاریخ أداء الاختبار.

الطالب يتوجه للكيلة قبل الاختبار بيوم واحد

ويتوجه الطالب أو الطالبة إلى الكلية قبل الموعد المقرر له أداء الاختبار فيه بيوم واحد على الأقل ومعه المستندات التالية: إيصال التسجيل الذي حدد فيه تاريخ أداء الاختبار، رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه، صورة شخصية، وصورة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد، والمصروفات المحددة من المجلس الأعلى للجامعات للاختبار -لم تعلن قيمتها حتى الآن-.

وأكدت كلية الفنون الجميلة، حضور الطلاب الاختبارات مع الالتزام بارتداء الكمامة، ويحظر تماما على أي طالب أو طالبة حضور الاختبارات بأجهزة التليفون المحمول، كما أعلنت الكلية عن روابط يمكن للطلاب الاطلاع عليها والاسترشاد بها قبل دخول الاختبارات.