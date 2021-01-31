ملتقى الفنان الصغير بـ«القومي لثقافة الطفل» على «يوتيوب الوزارة» غدا

تقيم وزارة الثقافة، من خلال المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، الملتقى الأول للفنان الصغير في الأول من فبراير، لمدة 10 أيام على قناة المركز على «اليوتيوب» من الحادية ظهرا، فى إطار برنامج دعم الموهوبين بالوزارة.

وتبلغ قيمة الجوائز المقدمة للأطفال الفائزين في ملتقى الفنان الصغير الأول للفنانين التشكيلين الصغار والطلائع تقدر بـ12 ألف جنيه للمراكز الخمسة الأوائل في المستوى الأول حتى سن 13 عاما، والمستوى الثاني من 14 وحتى 18 عاما، إضافة للميداليات الذهبية والفضية، ويفوز أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر بجوائز عينية وكتب المركز وشهادات تقدير.

ووصل عدد الأطفال المشاركين في الملتقى 100 طفل، تم استقبال لوحاتهم منذ شهور وتم عمل مائة فيديو، ويتكون كل فيديو من 10 لوحات من الأطفال المشاركين على الأكثر، وبتعليق فني من أحد الفنانين التشكليين العاملين في مجال الطفل مثل الفنانين التشكيليين محمد بغدادي وأحمد عبد النعيم ومريم فريد وآيات حسني ومها إبراهيم وإيمان حامد ومحمد مجدي، وتشرف على عمل الفيديوهات الإخصائية مروة طلبة، وتم عرض الفيديوهات على قناة المركز القومي لثقافة الطفل، ويقدر حساب المشاهدات بـ20 درجة، إضافة لتقييم اللجنة الفنية الذي يقدر بـ80 درجة، لتكون الدرجة النهائية من 100 درجة، وسيتم عمل كتالوج بأحسن مائة لوحة من المائة فيديو، كما سيتم عمل معرض مفتوح للأطفال الفائزين سيتم افتتاحه في حفل توزيع الجوائز خلال شهر فبراير.

يذكر أن عدد مشاهدات الفيديوهات للفنانين الصغار حتى الآن، تجاوز 20 ألف مشاهدة من المائة فيديو، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاهدات لـ100 ألف مشاهدة في ختام الملتقى الأول للفنان الصغير.