بعد ضم «شيري تيجو 3» لمبادرة إحلال السيارات.. اعرف السعر وقيمة القسط

مع إعلان المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ضم السيارة «شيري تيجو 3» من فئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض، إلى المبادرة، يهتم عدد كبيرمن الراغبين في تفعيل المبادرة إلى معرفة سعر السيارة الجديدة وقيمة القسط الشهري.

سعر السيارة «شيري تيجو 3» ضمن مبادرة الإحلال

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي للمبادرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة أتاحت السيارة الجديدة كأحد الخيارات الجديدة أمام العملاء المشاركين بالمبادرة، موضحاً أن سعر السيارة داخل المبادرة يصل إلى 228.9 ألف جنيه، مشيراً إلى أن السيارة ستتاح من خلال فئة واحدة فقط.

قيمة أقساط السيارة «شيري تيجو 3» ضمن مبادرة الإحلال

وأضاف «عوض» أن الأقساط الخاصة بالسيارة «شيري تيجو 3» تتراوح من 3827 جنيها وحتى 4217 جنيها، حسب سن المتقدم للمبادرة، في حالة السداد على 7 سنوات، بينما تنخفض قيمة القسط عند السداد على 10 سنوات، لتتراوح بين 2981 جنيها و3418 جنيها.

وكشف المتحدث الرسمى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، عن أن هناك تزايدًا مستمرا في أعداد الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، ويتزامن مع هذا التزايد زيادة في معدلات تسليم السيارات الجديدة للمواطنين، إذ جرى تسليم 400 سيارة جديدة في شهر أبريل الماضي، و600 سيارة أخرى في شهر مايو، ومع نهاية شهر يونيو الماضي جرى تسليم 1340 سيارة جديدة.

وأضاف «عوض» أن إدراج السيارة الجديدة ضمن المبادرة يأتي في إطار التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين في المبادرة، مؤكدا أن المبادرة تسعى دائما إلى توفير أفضل التحديثات على موقع المبادرة الإلكتروني، بغرض تسهيل إجراءات الاستعلام الائتماني لدى البنوك، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تتعلق بمحل العمل، ومكان السكن الحالي، وصافي الدخل، ورقم الهاتف الأرضي؛ بما يقلل من الفترة اللازمة لحصول المواطن على الموافقة النهائية لعمل قرض تمويل ثمن السيارة، وفي الوقت نفسه تقليص حالات الرفض بسبب عدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل.