بعد الإعلان عن زيادتها.. أسعار السيارات المشاركة في مبادرة الإحلال

شهدت أسعار السيارات المطروحة في مبادرة إحلال السيارات، زيادة تراوحت ما بين 1800 و6500 جنيه، بحسب نوع السيارة المراد شراؤها في المبادرة، وفق ما أعلنته وزارة المالية.

زيادة أسعار السيارات

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إنه تم زيادة أسعار 3 علامات مشاركة في المبادرة تتراوح ما بين 1800 و6500 جنيه.

وأكدت الوزارة، أن شركة «الأمل» لتصنيع وتجميع السيارات، وكيلة سيارات «لادا» و«بي واي دي»، أعلنت عن زيادة أسعارها بقيمة 4500 جنيه في ثمن السيارة الواحدة، لتسجل «لادا جرانتا» ما بين 146,600 جنيه، وحتى 161,100 جنيه بمختلف فئاتها.

بينما سجلت سعر السيارة «بي واي دي F3» بمبادرة إحلال السيارات لتحويلها للعمل بالغاز، ما بين 161,100 جنيه حتى 179,100 جنيه.

العلامات الكورية

فيما سجلت أسعار السيارات الكورية «هيونداي» في نسختها «أكسنت RB» ما بين 195,885 جنيها حتى 231,650 جنيها، و«إلنترا HD» بفئاتها ما بين 219,000 جنيه إلى 244,150 جنيها، وهو ما أعلنته الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو».

العلامة اليابانية

بينما سجلت العلامة التجارية اليابانية «نيسان موتورز إيجيبت» في نسختها «صني» ما بين 169,438 حتى 209,812 جنيها للسيارة، و«سنترا» ما بين 261,905 إلى 279,095 جنيها للسيارة.

العلامات الأمريكية

بينما أعلنت شركة منصور شيفروليه، أسعار سيارتها المشاركة في المبادرة «أوبترا» ما بين 185,310 جنيهات حتى 193,276 جنيها للسيارة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن منذ عدة شهور عن مبادرة رئاسية لإحلال السيارات، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وتضمنت المبادرة السيارات التي مضى على تصنيعها 20 عاما فأكثر، وهي مبادرة اختيارية بالنسبة للسيارات الملاكي، وليست إجبارية مثل سيارات الأجرة.