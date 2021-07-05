عاجل.. تسليم السيارات موديل 2022 بمبادرة الإحلال الشهر الجاري

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إنه اعتبارًا من يوليو الجاري سيتم البدء الرسمي في تسليم السيارات الجديدة موديل 2022 من جانب الشركات المشاركة في المبادرة التي يصاحبها ارتفاع طفيف في أسعار السيارات الجديدة على إجمالي مبلغ التقسيط شاملاً سعر السيارة وقيمة وثائق التأمين مع إتاحة بيان الأسعار والأقساط الجديدة لهذه السيارات على الموقع الإلكترونى للمبادرة.

السماح بتلقي طلبات الراغبين في إحلال سياراتهم «الميكروباص»

وقال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه سيتم اعتبارًا من أول الأسبوع المقبل، السماح بتلقى طلبات الراغبين في إحلال سياراتهم «الميكروباص» المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، عبر الموقع الإلكترونى: «www.gogreenmasr.com».

تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لإحلالها بسيارات جديدة

أضاف في بيان، أنه تم اعتبارًا من أول يوليو الحالي، تلقى طلبات تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لإحلالها بسيارات جديدة بنفس الإجراءات المقررة بالمبادرة الرئاسية مع سداد المقابل الرمزى لإعفاء سياراتهم من موديل 1976 حتى 2001 من الضرائب الجمركية، لافتًا إلى أن العميل يسدد هذا المقابل الرمزي الذى يقدر بنحو 2000 جنيه للموديلات من 1976 حتى 1990، و5 آلاف جنيه للموديلات من 1991 حتى 2001، ويحصل على إيصال السداد من جمرك بورسعيد في الموعد المحدد قبل تخريد السيارة القديمة مباشرة، واستكمال باقي الإجراءات بشكل طبيعى حتى استلام السيارة الجديدة.

اشتراك سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن اشتراك سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، موديلات من 1976 حتى 2001 في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات يحقق لأصحابها العديد من المزايا، حيث يعفيهم من الضريبة الجمركية، والغرامة التي تقدر بمثل قيمة السيارة لصالح وزارة التجارة والصناعة لمخالفة اللائحة الاستيرادية، بل ويحصل كل منهم على سيارة جديدة بدلاً من سيارته المتقادم، ويستطيع التحرك بها خارج المنطقة الحرة بدفع مقابل رمزي يتراوح بين 2000 و5 آلاف جنيه.

إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب

أشار أحمد عبدالرازق المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلى أنه تمت إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب، خاصة أن هناك 31 بنكًا تشارك في المبادرة، وتعديل نظام السداد أيضًا من التقسيط إلى السداد النقدى، وتغيير مدة القسط من 7 إلى 10 سنوات والعكس، من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة برقم الطلب الخاص بالعميل، مشيرًا إلى أنه يمكن الآن إضافة أى مستندات جديدة، بناءً على رغبة العميل أو طلب البنك.