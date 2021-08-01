تعقد لأول مرة.. «تمريض حلوان» تستعد لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية

أعلنت كلية التمريض في جامعة حلوان، عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض من طلاب الثانوية العامة 2021، حيث تدخل كليات ومعاهد التمريض هذا العام، ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبار القدرات، وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، حيث تعقد الاختبارات داخل الحرم الجامعي بعين حلوان لجميع الطلاب من محافظة القاهرة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

كيفية التقدم لكلية التمريض

وأوضحت الكلية أنّ عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض جامعة حلوان، سيكون في الفترة من 7 أغسطس 2021 حتى 19 أغسطس 2021، في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2021، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس، حيث تتاح الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.

وأشارت الكلية إلى أنّ مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم التمريض 4 سنوات دراسية وتحتوي كل سنة على (30) أسبوعا موزعة على فصلين دراسيين (15 أسبوعا لكل فصل)، حيث يقوم نظام التعليم على أسلوب حل المشكلات، ويقسم الطلاب إلى مجموعات صغيرة (من 8 لـ12 طالبا بكل مجموعة)، وسنة امتياز تعقب الفرقة الرابعة تدريبية إجبارية (12 شهرا) بالمستشفيات والمؤسسات الصحية، تحت إشراف كلية التمريض، وذلك كمطلب مسبق للسماح للخريجين بمزاولة المهنة.

وتعد كلية التمريض بجامعة حلوان من الكليات الرائدة في مجال التمريض محليا وإقليميا وعالميا، وتتمتع بالتميز في مجال التعليم والبحث العلمي وفق متطلبات عصرية يحتاجها المجتمع، وتسعى الكلية من خلال برامجها الحديثة والمنتقاة لإعداد خريج متميز قادر على التعلم الذاتي المستمر والمشاركة الفعالة في مجال الصحة العامة والتمريض والإعلاء من شأنها للنهوض بصحة افراد المجتمع المصري بما يحقق الأهداف السامية لمهنة التمريض ويفي بمتطلبات سوق العمل محليا وإقليميا ويدعم تنافسية الخريج مع الالتزام بأخلاقيات المهنة نهجا وعملا وتطبيقا، وأداء بحوث علمية وميدانية متميزة تواكب التقدم العلمي في مجال التخصص.