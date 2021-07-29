إعلان جميع نتائج جامعة حلوان 2021 بحد أقصى الأسبوع المقبل 

يتساءل كثير من الطلاب بجامعة حلوان، بالكليات التي لم تعلن النتيجة بعد، عن موعد إعلان نتائج جامعة حلوان 2021 ، وهو ما رد عليه الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، قائلاً: «أعلنا عن نتائج عدد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في عدد كبير من الكليات مثل كلية التجارة والهندسة والتمريض والحقوق»، موضحا أن غالبية الكليات التي أعلنت النتائج تعمل بنظام الساعات المعتمدة، مؤكدا أنه تم التنبيه على باقي كليات الجامعة بضرورة سرعة الانتهاء من إعلان كافة النتائج.

تعرف على موعد إعلان نتائج جامعة حلوان 2021

وأضاف «نجم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتائج جامعة حلوان 2021 أعلنت على هذا الرابط، مؤكدا أن الامتحانات عقدت بنظام «بابل شيت» تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن التوسع في تطبيق النظم الحديثة لعقد الامتحانات، لافتا إلى أن الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وراعت تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أنه سيتم إعلان نتائج باقي كليات الجامعة بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، موضحا أنه سيتم فتح باب التظلمات عقب إعلان النتائج مباشرة، مشددا على الطلاب بضرورة تنفيذ كافة التعليمات بشأن تقديم التظلمات بدقة شديدة.

«نجم»: إعلانا نتائج كلية التمريض بجامعة حلوان 2021 كأول كلية تجري امتحانات إلكترونيا

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة، ولم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب طوال فترة عقد الامتحانات، مؤكدا أن إجراءات التباعد الاجتماعي وتطبيق نظام البابل شيت ساهما في تقليل حالات الغش، لافتا إلى أنه تم تركيب بوابات تعقيم إلكترونية على بوابات الجامعة لتعقيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس قبل السماح لهم بدخول الحرم الجامعي.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة حرصت في الفترة الأخيرة على التوسع في تطبيق برامج تعليمية جديدة في مختلف الكليات لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال دراسة تقنيات رقمية مختلفة تحتاجها مجالات الحياة، لافتاً إلى أنه تم إعلان نتائج كلية التمريض كأول كلية للتمريض ومعهد فنى تمريض فى مصر أجروا الاختبارات إلكترونياً.