تدريب هيئة تدريس جامعة حلوان على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز، تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

تتضمن الدورات التدريبية المقدمة دورة الاختبارات التحصيلية المقالية والموضوعية وفق جدول المواصفات، وذلك يومي الأحد والاثنين 1 و2 أغسطس 2021، وتهدف للتعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لأداء المتعلم، واستنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها، وتقديم نقد لأساليب وعمليات التقويم الحالية، واقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم، والتعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي، واستنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب، والتعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة، لقياس الجوانب العملية والوجدانية، ويتم التسجيل في الدورة التدريبية عن طريق الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG-cpv2w7-dvkbV-PPzwyqvTR0dr4VbhtzC-RfDfpznsiaEw/viewform?usp=sf_link

كما تتضمن الدورات، واحدة على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة خلال يومي الأربعاء والخميس 4 و5 أغسطس 2021، وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة والهدف من إنشائها، والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة، وإعداد نماذج اختبارية متكافئة، وإدارة منظومة بنوك الأسئلة، ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdck7D56y3eXi6EQzxmQn_k1knVb4yXw9nC2LPeNf6y98TVoQ/viewform?usp=sf_link