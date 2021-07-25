جامعة حلوان تعقد ورشة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

عقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، برنامجا تدريبيا بمقر المركز، برعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وتنميتها، لدعم الأنشطة الدولية وتفعيل استراتيجيات التدويل بمؤسسات التعليم العالي.

وقال الدكتور ماجد نجم، إن هذه الورش تعقد لدعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال التواصل المستمر لتطوير مهاراتهم والتعرف على أحدث الأساليب العلمية الحديثة كل في مجال تخصصه.

كما أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن ورش العمل والبرامج التدريبية تدفع الباحثين والأكاديميين نحو التقدم وتحفزهم على ذلك، وتنمي قدراتهم وتعمل على تحفيز الفكر العلمي لديهم وتطوير مشروعاتهم العلمية.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي عقد تحت إشراف الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة منى أبو هشيمة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مناقشة آليات بناء شراكات دولية مع الشركاء الدوليين، وأهمية المنح الدولية وكيفية التقدم للحصول عليها ودورها في الارتقاء بكفايات عضو هيئة التدريس، وآليات جذب ورعاية الطلاب الوافدين، وفرص الحراك الأكاديمي ودورها في دعم النمو المهني والأكاديمي للباحثين، تدويل المناهج الجامعية والبرامج الدراسية، فنيات وسيناريوهات تطوير درجات دولية مشتركة، كيفية تطوير أفكار لمشاريع دولية جديرة بالتمويل، كما شمل البرنامج خطوات تطوير بروفايل دولي لعضو هيئة التدريس الجامعي.

وقد أشادت الدكتورة ميادة بلال بالتفاعل المميز للمتدربين، والذي أسفر عن التقدم بمقترحات لمشروعات جديرة بالتمويل الدولي، وتصورات مقترحة لدرجات جامعية مشتركة بالتعاون مع شركاء دوليين، كما أكدت على تنوع الأنشطة التدريبية ما بين ورش العمل، والألعاب التدريبية، ولعب الأدوار للتدريب على المرور بخبرة التقدم للحصول على منحة دولية وفرصة الحراك الأكاديمي، وقد ساهم في إثراء التدريب تفاعل رائع لمتدربين على وعي بأهمية التدويل ودوره في تعزيز التواجد الدولي لجامعة حلوان.