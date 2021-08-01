محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

كشف تقريرٌ رسميٌّ صادر عن محافظة القليوبية، اليوم الأحد، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصري «حياة كريمة»، ومدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني.

سكن كريم

وأفاد التقرير، بأنَّ عدد المنازل التي تدخل في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير المساكن «سكن كريم» بإجمالي يصل إلى 1683 مسكنًا موزعة على الوحدات المحلية لمنشأة الكرام والأحراز وطحوريا وكفر شبين ونوي وطحانوب والجعافرة والقشيش والمريج، إذ يتم رفع كفاءتها وإعادة بنائها لتتماشى مع السكن الكريم الذي تستهدفه المبادرة.

صرف صحي

وبلغت نسبة التنفيذ في مشروعات شبكات الصرف الصحي بنحو 36 قرية ضمن المبادرة 41%، حيث يجري الانتهاء من أعمال إنشاء الوصلات المنزلية لمياه الشرب بقريه طحانوب والشوبك، كما تشمل نسبه التنفيذ في 13 قرية 75% في مد وتدعيم واحلال شبكات المياه.

كهرباء

وفي مجال الكهرباء، أظهر التقرير أنه تمّ إنهاء الرفع المساحي لمشروعات بتسع وحدات محلية، فيما يجري حاليًّا عمل الرسومات التنفيذية تمهيدًا للبدء في التنفيذ.

غاز طبيعي وترع

وأشار التقرير إلى أنّه تمّ الانتهاء من التوصيل الأساسي للغاز الطبيعي بقرى المبادرة بنسبة تصل إلى 46%، وذلك في الشوبك والأحراز وكفر شبين ومنية شبين، فيما يجري العمل حاليًّا في قطاع الري، على تبطين 11 ترعة بمتوسط نسبه تنفيذ 59%، إلى جانب إسناد الأعمال لـ19 ترعة.

تعليم

وفي قطاع الأبنية التعليمية، يُجرى العمل حاليًّا في ٢٤ مدرسة بمتوسط نسبة تنفيذ وصلت إلى ٥٤%، وإنشاء وتطوير 24 مدرسة بمراكز ومدينة شبين، مع التأكيد على الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد وهو 30 ديسمبر المقبل، وذلك لخدمة أبناء تلك القرى.

صحة وطرق

وبيّن التقرير، أنَّه في قطاع الإسعاف تمّت الموافقة على إقامة وحدة إسعاف بالقشيش، بينما في مجال الطرق والكباري يُجرى العمل في 21 كوبري بين إنشاء جديد ورفع كفاءة، فيما تم التوجيه بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق (البنية التحتية) لبدء أعمال الرصف.

رياضة وشباب

أما في مجال الشباب والرياضة، أفاد التقرير بأنَّه جارٍ العمل على إنشاء عشرة مراكز شباب جديدة، إلى جانب رفع كفاءة 19 مركز شباب .

أضخم مشروع تنموي

في هذا السياق، قالت المحافظة إنّ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى التي تنفِّذها الدولة، مؤكدًا أنّ تطوير قرى الريف المصري أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير جميع جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين.

وأضافت أنه تتم متابعة نسب التنفيذ يوميًّا لكافة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتلافي وإزالة أي معوقات قد تحدث، إذ يتم التنسيق مع كافة المسؤولين المعنيين، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه.

وأشارت إلى عقد اجتماع أسبوعي لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة، لمراجعة الموقف التنفيذي أولاً بأول، ووضع حلول سريعة لكافة المشكلات والمعوقات على أرض الواقع، لكافة الأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من جودة جميع الخامات والأدوات ومواد البناء المستخدمة، ومدي صلاحيتها، وأنها مطابقة لأعلى المواصفات القياسية، وكذلك الإسراع في إنجاز الاعمال، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المخصص لكل مشروع، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.