رئيس جامعة الجلالة: تقديم منح دراسية للطلاب بخصم 25% على المصروفات

قال الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة حريصة على توفير الكثير من المنح الدراسية للطلاب، موضحاً أنه يجري تقديم منح بنسبة خصم 25% من مصروفات البرنامج الدراسي للطلاب: «لو الكورس ب50 ألف جنيه يجري تقديم منح بـ25% للطالب».

وأضاف «حيدر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة بها 1200 طالب في مختلف التخصصات، موضحاً أن اختيار الطالب يتوقف على مجموعة من اختبارات القبول بجانب مجموعه في امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أن الاختبارات تشمل مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية.

وتابع رئيس جامعة الجلالة، بأنه سيجري تخريج الدفعة الأولى في الجامعة بعد حوالي أربع سنوات، موضحاً أن الجامعة حريصة على تخريج جيل قادر على المنافسة العالمية ومواكب لاحتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن مستشفى الجامعة سيصبح أكبر صرح طبي بالمنطقة خلال ثلاث سنوات.