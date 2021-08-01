4 مكاتب لاستخراج شهادات الحصول على لقاح كورونا بجنوب سيناء

خصَّصت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، أربعة مكاتب صحة لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا، واستخراج شهادات معتمدة بالتطعيم.

وأعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على اللقاح لمن يرغب في استخراجها، وذلك من مكاتب صحة رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، ونويبع.

شهادات مؤمنة

وأضاف أنَّ سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين، وعشرة دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أنَّ تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

أوضح رخا، أنَّ شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، تحمل رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) ، مشيرًا إلى أنَّه في حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل، تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته، وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

جواز سفر إلكتروني

وأكَّد أنَّ الوزارة انتهت من تطبيق للهواتف (Egypt Health Passport)، بنسختين للآندرويد والآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يُدخِل المسافر بياناته على التطبيق، الذي يتعرف بدوره على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر.

وأفاد بأن التطبيق يتضمن أيضًا خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ثلاثة ألوان، الأحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، والأصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.