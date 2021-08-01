جهود الداخلية خلال شهر.. أبرزها ضبط مواد مخدرة تقدر بـ47 مليون جنيه

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه تنسيقا وقطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال الحد من انتشار فيروس «كورونا»

ضبط 28047 قضية تموينية متنوعة.

غلق 26774 محل مخالف لقرار الغلق.

ضبط 7737 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 53256 أرجيلة.

ضبط 352664 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ351037 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1627 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق «بحيرة المنزلة» بمحافظات «الدقهلية ودمياط وبورسعيد»، وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتي «الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها 205 متهمين، وبحوزتهم «101 قطعة سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 34 قطعة سلاح أبيض».

113 قضية اتجار بالمواد المخدرة.

كما تم تنفيذ 21535 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 1637 قضية متنوعة.

5 تشكيلات عصابية، ضموا 22 متهما، ارتكبوا 10 حوادث.

ضبط وفحص 9784 عنصرا إجراميا.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط 1766 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – السويس - المنيا - القليوبية – كفر الشيخ – الشرقية - سوهاج - قنا – الأقصر – البحر الأحمر – المنوفية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد - أسوان» بإجمالي مضبوطات 1087 قطعة سلاح ناري أبرزها «رشاش جرينوف - 171 بندقية آلية – 143 بندقية خرطوش – بندقية FN - بندقية غربي - 46 مسدسا – 723 فرد محلي - وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة»، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «قتل، سرقة، مخدرات، خطف، استعمال قوة، سلاح ناري وذخيرة».

في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

* ضبـط 3851 قطعة سلاح ناري بحوزة 3195 متهما، أبرزهم الآتي: «1 جرينوف – 3 رشاش – 362 بندقية آلية – 550 بندقية (مششخنة وغير مششخنة) – 196 مسدسا – 2739 فرد محلي – 10550 طلقة مختلفة الأعيرة – 405 خزن – 5768 قطعة سلاح أبيض».

* ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم «3 بنادق غير مششخنة – 1 مسدس – 13 فرد محلي – عدد من الطلقات النارية - أجزاء وأدوات التصنيع».

* ضبط 36 تشكيلا عصابيا، ضموا 127 متهما، ارتكبوا 246 حادثا».

* ضبط 681 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم «2 بندقية آلية – 8 بنادق (غير مششخنة) – 4 مسدس – 123 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 497 سلاح أبيض».

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 2053690 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

* 8528 حكم جناية من بينها «6 حكم بالإعدام – 344 حكم بالسجن المؤبد».

617480 حكما جزئيا.

120910 حكم مستأنف.

1008025 حكم غرامة.

298747 حكم مخالفة.

في مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط 5173 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5640 متهما، وبحوزتهم الآتي:

* كمية من مخدر البانجو وزنت «663,211 كيلو جرام».

* كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت «409,35 كيلو جرام».

* كمية من مخدر الهيروين وزنت «93,602 كيلو جرام».

* كمية من مخدر الأستروكس وزنت «68,869 كيلو جرام».

* كمية من مخدر الأفيون وزنت «2,668 كيلو جرام».

* كمية من مخدر الآيس وزنت «11,379 كيلو جرام».

* كمية من مخدر الفودو وزنت «4,595 كيلو جرام».

* كمية من بذور القنب المخدر وزنت 5 جرامات.

39374 قرصا مخدرا.

235656 قرصا مؤثرا.

330 طابعا سابكسونا.

* اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة.

* 5 قضايا غسل أموال، بلغوا إجماليا أموال 108 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة 74٫000٫000 أربعة وسبعون مليون جنيه.

في مجال ضبط القضايا النوعية

* إعادة 19 سيارة مُبلغ بسرقتها.

* ضبط 185 قضية أحداث.

* ضبط 20084 قضية مرافق عامة.

* كشف غموض 301 حادث «خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة» بإجمالي 392 متهما.

في مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط 905 قضايا في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، على النحو التالي: 725 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات 385 وحدة أبرزها «أجهزة ريسيفر – كروت فك شفرة - وحدات معالجة - سويتش - راوتر - فلتر صوت - سماعة أذن»، وكذا 180 قضية في مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 542500 «كتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية مقلدة ومنسوخة ودون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية».

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 717047 مخالفة مرورية متنوعة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتي:-

* المرور على 458 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ1585 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 30 منهم، فحص 1833 مركبة تبين مخالفة 315 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

* إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ20264 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 1076 سائقا منهم.

* في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع «1671 سيارة – 93 دراجة نارية».

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 29 قضية بإجمالي 37 متهما، بمضبوطات وزنت «1 طن و765 كيلو جرام».

في مجال الأمن الاقتصادي

في مجال القضايا التموينية:

* ضبط «43703 قضايا تموينية متنوعة»، جاء أبرزها على النحو التالي:

* ضبط 650 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 49776 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم «6,719,760 جنيها».

* ضبط 61 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1538404 لترات.

* ضبط 407 قضايا بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت «125,788 طنا – 37190 عبوة» سلع غذائية وتموينية متنوعة.

* ضبط 72 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت «19,179 طنا – 13435 قطعة» سلع مُدعمة متنوعة.

في مجال قضايا التيار الكهربائي

ضبط 279447 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 206,179,244 جنيها.

في مجال قضايا التهرب الضريبي

ضبط 4844 قضية في مجال التهرب الضريبي:- «ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص»، بمبالغ مالية بلغت (5,389,396,062) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (9,024,733) جنيه .

في مجال قضايا الأموال العامة

ضبط (39) قضية فى مجال مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال – تعامل فى النقد الأجنبى- إختلاس المال العام والإستيلاء عليه- إخلال بإلتزامات تعاقدية – بطاقات إئتمان – إحتيال مصرفى- طلب رشوة - غسل أموال) .. بقيمة إجمالية بلغت (213٫010٫302 جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.