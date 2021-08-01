«الوطن» تنشر صورة ضحية العياط بعد غرقها مع والدها في مياه النيل

ننشر صورة الطفلة التي لقيت مصرعها هي ووالدها الذي حاول إنقاذها فغرق معها في مياه النيل بالعياط. وتوافد أهالي قرية البرغوتي بحري، مركز الناصرية في العياط، على جسر النيل، موقع الحادث، قبل وصول قوات الإنقاذ النهري، من أجل القيام بعمليات بحث ذاتية عن الطفلة ووالدها، مستخدمين الزوارق الصغيرة في البحث.

وأفادت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، في هذه المأساة المفجعة، بأن غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي بغرق أب وابنته في مياه النيل بقرية البرغوتي، التابعة لمركز العياط، حيث جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري، التي تحركت على الفور إلى مكان الحادث، وتبين غرق المتوفى «حامد وابنته أسماء»، بعدما حاول إنقاذها، حيث تبين أنه لم يكن يجيد السباحة، وأنه جازف بحياته لإنقاذ ابنته.

وتداول العشرات من مستخدمي «فيس بوك»، صور الأب الراحل، داعين له ولابنته بالرحمة والمغفرة، بعد الحادث المأساوي.

وتجرى الآن، جهود مكثفة من قبل قوات الإنقاذ النهري، لاستخراج جثتي الأب وابنته.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حضرت شقيقة «حامد» إلى الشاطئ حيث غرق شقيقها، من أجل البحث عنه مع أهل القرية، وفور وصولها ظلت تنادي عليه بأعلى صوتها: «ياحامد أخرج يا حامد، هات بنتك أسماء في إيدك واطلع يا حبيبي، ماتوجعش قلبنا عليكو أكتر من كده».