لإنهاء الخلافات العائلية.. خطوات طلب مساعدة وحدة لم الشمل بالأزهر

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وحدة لم الشمل، انطلاقا من واقع مسؤوليته تجاه المجتمع والعمل على حل المشكلات الاجتماعية لمواجهة انتشار ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري، لحماية الأسرة المصرية، وزيادة تماسكها.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لـ وحدة لم الشمل، وأهدافها، ووسائل التواصل بالوحدة، وطريقة التقدم بطلب إليها، وفقا لما أعلنه الأزهر الشريف، من خلال البوابة الرسمية الخاصة به، استمرارا لسلسلة الأخبار التي التي تغطي قطاع الأزهر، والأخبار الخدمية على مدار الساعة.

طريقة تقديم الطلب بوحدة لم الشمل التابعة للأزهر الشريف

أتاح الأزهر الشريف، تطبيق «لم الشمل»، من خلال الموقع الرسمي الخاص به، لحل المشكلات الاجتماعية، والإصلاح بين العائلات والأزواج.

يتم تقديم الطلب من خلال الدخول على البوابة الرسمية التابعة للأزهر الشريف، اختيار الصفحة الرئيسية، ثم الدخول إلى قسم الفتوى الإلكترونية، واختيار خدمة لم الشمل، وملء الاستمارة التي تظهر على الشاشة.

ـ إدخال اسم مرسل الطلب.

ـ إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب الطلب.

ـ إدخال رقم هاتف بديل.

ـ توضيح علاقة المرسل بصاحب المشكلة.

ـ إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب.

ـ إدخال البريد الإلكتروني.

ـ اختيار المحافظة وتوضيح العنوان ومكان المقابلة.

ـ تحديد نوع المنازعة «تشاجر وقطيعة رحم، منازعات أسرية، المواريث وتقسيم التركات» وغيرها.

ـ إدخال رقم الهاتف الخاص بطرف النزاع الآخر.

ـ كتابة ملخص للمشكلة.

ـ الضغط على حفظ.

وسائل التواصل مع وحدة لم الشمل

ـ تستقبل الوحدة اتصالات الجمهور على الخط الساخن (19906) في أيام العمل الرسمية.

ـ عبر الرسائل النصية (sms) عن طريق الرقم (1020).

ـ تستقبل الوحدة الجمهور بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو من خلال الموقع الخاص بها.

أهداف وحدة لم الشمل

ـ تهدف الوحدة لحماية الأسرة المصرية من خطر التفكك.

ـ إزالة الخلافات بين المتنازعين.

ـ الحد من ظاهرة الطلاق التي باتت تهدد أمن الأسرة والمجتمع المصري.

ـ نشر توعية مجتمعية وأسرية صحيحة.

ـ تأهيل المقبلين على الزواج.

ـ تقسيم المواريث، وإنهاء النزاعات المترتبة على الاختلاف حولها.

ـ المساهمة في إيصال الحقوق لأهلها، وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على انفصال والديه.

ـ الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، من خلال تحديد أسبابها، واقتراح حلول لها.

مقرات وحدة لم الشمل

كما جرى تخصيص مقرات للوحدة في جميع المحافظات المصرية بجانب المقر الرئيس بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية - مشيخة الأزهر الشريف؛ معتمدةً لحل النزاعات استقبال الأطراف المتنازعة في المقرات، أو ذهاب علماء الأزهر الشريف إليهم في محل إقامتهم؛ متكبدين عناء السفر ومشقته؛ رأبًا لصدع الأسرة المصرية، ومواجهةً لظاهرة كثرة الطلاق في المجتمع المصري.