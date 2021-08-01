8 سبتمبر.. محاكمة المتهمين بالإتجار في البشر وبيع الأعضاء بمستشفيات شهيرة

حددت محكمة استئناف القاهرة، يوم 8 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ8 في أكبر قضايا الإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء داخل 2 من المستشفيات الشهيرة، أمام الدائرة الـ10 جنوب القاهرة.

وكان المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، قد أحال 8 متهمين من جنسيات مختلفة «أردنية، فلسطينية، ومصرية»، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الإتجار بالبشر والأعضاء داخل 2 من المستشفيات الشهيرة.

وجاء في أمر الإحالة المُعد من قبل المستشار رامي مصطفى وكيل النائب العام، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الإتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي، هو المجني عليه «فهد. م. ع» بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر هو «س. ب».

و كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه «ف. أ»، بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه «حسام .ح» قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر هو «غسان. ب» بقصد تحقيق منفعة مادية.