جامعة الإسكندرية في تصنيف التايمز البريطاني لدول المنطقة العربية 2021

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة احتلت المرتبة السادسة محليا، في تصنيف THE البريطاني لعام 2021 لأفضل الجامعات في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

35 جامعة مصرية في التصنيف البريطاني

وقد أدرجت 35 جامعة مصرية في هذا التصنيف، وشغلت جامعة الإسكندرية المرتبة السادسة محليا والتاسعة عشر على مستوى الجامعات العربية من إجمالي 155 جامعة عربية.

16 مؤشر أداء في تصنيف التايمز البريطاني

وأضاف «قنصوة»، في بيان اليوم الأحد، أن هذا التصنيف يستخدم 16 مؤشر أداء، ويتم تجميع مؤشرات الأداء في خمس مجالات هي التدريس «بيئة التعلم» بنسبة 33%، البحث العلمي «الحجم والدخل والسمعة» بنسبة 33%، الاستشهادات «تأثير البحث» بنسبة 20%، المجتمع «نقل المعرفة وتأثيرها» بنسبة 6%، والتوقعات الدولية «الموظفون والطلاب والبحث» بنسبة 8%.

أماكن الحصول على بيانات تصنيف التايمز البريطاني

ونوه رئيس الجامعة، أن البيانات يتم الحصول عليها من خلال ثلاثة محاور: البيانات الببليومترية المأخوذة من «Elsevier, Scopus»، ونتائج دراسة السمعة الدولية، والبيانات المقدمة من كل جامعة.

22 دولة عربية شاركوا في تصنيف التايمز البريطاني لهذا العام

وقد شارك في تصنيف هذا العام، 22 دولة من الدول العربية وهي الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.