تصل لـ15%.. محطات البنزين ترفع أسعار «خدمات السيارات»

رفعت بعض محطات الوقود أسعار خدماتها المقدمة مثل «التشحيم وغسيل سيارات والترصيص» بنسب تتراوح ما بين 10 و15% بسبب زيادة أسعار المواد البترولية وفقا لعفيقى بدوى، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية.

وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية فى تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار التشحيم ارتفعت بنسبة 15% متاثرة بأسعار البترول، قائلا: «تختلف الأسعار بحسب السيارة لتبدأ من 30 إلى 150 جنيه للسيارة الكبيرة واللودر والهراش».

وتابع: «تقدم خدمة الترصيص وضبط زاوية بـ100 جنيها، بينما تختلف خدمة غسيل السيارة من منطقة لأخرى فهناك محطات تستخدم (مياه حلوه) فهى الأغلى أما أسعار غسيل السيارة بـ«مياة الطرمبة» فهى الأقل لتبدأ بسعر من 30 وحتى 100 جنيها»، موضحا أن ارتفاع أسعار البترول ترتب عليه ارتفاع بعض المشتقات النفطية، وبخاصة المواد التي تدخل في الصناعات الأساسية والمكونة لزيوت السيارات».

وتقدم محطات الوقود عدة خدمات من أهمها: الغسيل اليدوي والآلى وتغيير الإطارات وضبط زوايا العجل، تبديل الزيوت للمحرك وفلتر الزيت وخدمات تنظيف المركبات وتبديل زيوت التشحيم و ملء زيت ناقل الحركة الأتوماتيكي والردياتير وفحص سائل المكابح (الفرامل) وماء المساحات، كما تهتم بتوفير فحص لهيكل السيارة (الشاسيه) وتشحيم أجزائه عند الحاجة، وإذا احتاج فلتر الزيت إلى تغيير.

يشار إلى أن العقود الآجلة للخام الأمريكي، صعدت إلى مستويات 73.93 دولار للبرميل في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها في منتصف الشهر الجاري، لتحقق ارتفاع بأكثر من 1.90% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما استطاعت العقود الفورية لخام برنت الارتفاع إلى مستويات 76.12 دولار للبرميل خلال هذا الأسبوع، لكنها تراجعت قليلا عن تلك المستويات مع نهاية الأسبوع الماضى، وسجلت صعود يقترب من 1.10% مقارنة بالأسبوع قبل الماضى.